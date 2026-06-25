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14:32, 25 июня 2026Россия

Очевидцы описали атаку ВСУ на регион в 1500 километрах от границы

Жители атакованной ВСУ Уфы сравнили налет дронов с громом
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Жители атакованной дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уфы, которая находится в 1500 километрах от границы, сравнили звук налета с громом. Слова очевидцев приводит портал UFA1.RU.

«Услышала, как будто гром прогремел», — рассказала одна из жительниц города.

Другие очевидцы признались, что сначала слышали ужасный гул, который шел от пролетавших над ними беспилотников, а после — приглушенный взрыв.

Над огородом пролетел [дрон], низко, медленно. Можно было камнем сбить

житель Уфы

Об атаке ВСУ на Уфу стало известно 25 июня. По информации главы Башкортостана Радия Хабирова, в результате налета беспилотников никто не пострадал. Чиновник уточнил, что обломки дронов упали в промзоне. Позже жители Уфы заявили, что заметили на севере города черный столб дыма.

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