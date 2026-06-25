Столб черного дыма заметили после атаки ВСУ на регион России в 1500 километрах от границы

Жители атакованной ВСУ Уфы заметили столб черного дыма над городом

Жители Уфы заметили черный столб дыма после атаки беспилотников Вооруженных силы Украины (ВСУ) на регион, расположенный в 1500 километрах от границы. Об этом пишет портал UFA1.RU.

По словам горожан, столб дыма обнаружили на севере города, в районе Черниковки.

В МЧС сообщили порталу, что информация по поводу пожара уточняется.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявлял, что дроны ВСУ атаковали Уфу 25 июня. В результате налета беспилотников никто не пострадал. По данным Хабирова, обломки дронов упали в промзоне. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» указал, что ВСУ могли использовать для атаки дроны типа «Лютый».