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13:12, 25 июня 2026РоссияЭксклюзив

Военный раскрыл подробности атаки ВСУ на регион России в 1500 километрах от границы

Военный эксперт Дандыкин: Атаковавшие Уфу дроны ВСУ запускались с территории Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атаковавшие Уфу дроны ВСУ запускались с территории Украины, противник определяет маршруты и проводит разведку, выясняя, как обойти российские средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ранее сообщил, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали Уфу, которая находится более чем в 1500 километрах от границы. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Обломки дронов упали в промзоне, однако технологические процессы предприятия не были нарушены.

«С Украины они [дроны] летят до 2000 километров. Оттуда летят, они [ВСУ] сейчас маршруты определяют, разведку проводят, где обойти нашу противовоздушную оборону, и где-то под утро, часа в четыре, выходят», — сказал Дандыкин.

Говоря о том, какие дроны ВСУ могли быть задействованы для атаки, эксперт допустил, что противник использовал БПЛА «Лютый», аналог турецких беспилотников Bayraktar.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами 269 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, а также над акваторией Черного моря.

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