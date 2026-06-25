ВСУ атаковали регион России в 1500 километрах от Украины

Глава Башкортостана Хабиров сообщил об атаке дронов ВСУ на Уфу

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Уфу, которая находится более чем в 1500 километрах от границы. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Telegram-канале.

«Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили», — написал Хабиров.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Обломки дронов упали в промзоне, однако технологические процессы предприятия не были нарушены. На месте происшествия работают специалисты.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что взрослый и ребенок стали жертвами ночной атаки ВСУ в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Кроме того, два человека получили ранения.