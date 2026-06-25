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14:37, 25 июня 2026Наука и техника

В Польше скопировали российские антидроновые патроны

Польская BC Arms скопировала российские антидроновые патроны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

Польская компания BC Arms представила новые патроны для стрелкового оружия, которые предназначены для борьбы с дронами. Об этом пишет MilMag.

Показанные решения являются копией разработок, которые ранее демонстрировали в России. Президент компании Бартош Кужницкий сообщил об испытаниях двух типов боеприпасов, проведенных совместно с Военно-техническим институтом вооружения.

Боеприпас в габаритах патрона 5,56х45 миллиметров НАТО получил пулю из пяти сегментов, которые разделяются после вылета из ствола. Энергия сегментов позволяет поражать дроны на дистанции 50-100 метров, но после 150 метров элементы теряют скорость и не представляют угрозы.

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Второе изделие создано на основе западного патрона 12,7х99 миллиметров. Оно получило обтекатель, который раскрывается в полете и выпускает пять шариков из твердого металла. Такой патрон позволяет поразить дрон на дальности до 200 метров.

В январе стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» выпустил патроны «Многоточие» для уничтожения беспилотников. Боеприпасы несут трехэлементную пулю, которая разделяется в полете.

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