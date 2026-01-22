Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:55, 22 января 2026Наука и техника

В России выпустили «Многоточие» для уничтожения дронов

«Ростех» выпустил антидроновые патроны «Многоточие» с тройной пулей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: «Ростех»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») выпустил патроны «Многоточие» для уничтожения дронов. Изделия получили тройную пулю, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Наш холдинг "Высокоточные комплексы" разработал и произвел первые партии новых многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 "Многоточие". Они значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Антидроновые патроны СЦ 226 калибра 5,45х39 миллиметров и СЦ 228 калибра 7,62х54 миллиметра получил трехэлементную пулю, которая разделяется в полете. Это увеличивает кучность огня и повышает вероятность поражения маневренных и малоразмерных целей.

Отмечается, что новые патроны при стрельбе на дальности до 300 метров в 2,5 раза превосходят штатные боеприпасы по эффективности поражения дронов. Изделия уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО. В «Ростехе» подчеркнули, что при создании СЦ 226 и СЦ 228 используют штатные гильзы и порох.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

В апреле стало известно, что российская компания «Техкрим» наладила серийный выпуск патронов «Тандем» с двумя пулями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Названы самые проблемные отрасли российской экономики

    Военный оценил наличие у ВСУ ресурсов для наступления

    Известный ахматовец посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ

    Россиянин ушел на СВО сразу по достижении 18-летия и попал на видео

    Уволенный из московской фирмы россиянин нашел способ отомстить

    Страна БРИКС довела импорт рыбы в Россию до десятилетнего максимума

    Звезда «Полицейского с Рублевки» назвал неожиданный способ похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok