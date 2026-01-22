В России выпустили «Многоточие» для уничтожения дронов

«Ростех» выпустил антидроновые патроны «Многоточие» с тройной пулей

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») выпустил патроны «Многоточие» для уничтожения дронов. Изделия получили тройную пулю, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Наш холдинг "Высокоточные комплексы" разработал и произвел первые партии новых многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 "Многоточие". Они значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Антидроновые патроны СЦ 226 калибра 5,45х39 миллиметров и СЦ 228 калибра 7,62х54 миллиметра получил трехэлементную пулю, которая разделяется в полете. Это увеличивает кучность огня и повышает вероятность поражения маневренных и малоразмерных целей.

Отмечается, что новые патроны при стрельбе на дальности до 300 метров в 2,5 раза превосходят штатные боеприпасы по эффективности поражения дронов. Изделия уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО. В «Ростехе» подчеркнули, что при создании СЦ 226 и СЦ 228 используют штатные гильзы и порох.

В апреле стало известно, что российская компания «Техкрим» наладила серийный выпуск патронов «Тандем» с двумя пулями.