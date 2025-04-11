В России наладили выпуск патронов с двумя пулями

Компания «Техкрим» наладила выпуск патронов с двумя пулями для борьбы с дронами

Российская компания «Техкрим» наладила серийный выпуск патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра «Тандем». Каждый патрон несет две пули, сообщает «Российская газета».

Внешне изделие почти не отличается от других боеприпасов этого типа. «Тандем» предназначен для стрельбы из любого оружия под патрон 7,62х54R.

Отмечается, что патрон с двумя пулями позволяет вдвое увеличить плотность огня, которая важна в рамках борьбы с дронами. Верхняя пуля весит 8 граммов, а нижняя, которая находится внутри гильзы, — 7 граммов. При этом точность стрельбы с использованием «Тандема» падает в несколько раз.

«Целевые показатели достигаются на дистанции до 250 метров при стрельбе по движущейся мишени в боковой проекции. Лучше — при ведении огня по цели, движущейся прямо на встречу стрелку или пытающейся убежать (улететь). Здесь попадание возможно на расстоянии до 350 метров», — говорится в материале.

В феврале стало известно, что бойцы танково-разведывательной группы бригады «Невский» добровольческого корпуса разработали антидроновый патрон с дробью для пулеметов и автоматов Калашникова.