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13:15, 14 февраля 2025Наука и техника

Российские бойцы разработали антидроновый патрон для АК

Бойцы бригады «Невский» разработали антидроновый патрон для АК с дробью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Добровольческий корпус в составе группировки войск «Юг» /  ТАСС

Бойцы танково-разведывательной группы бригады «Невский» добровольческого корпуса разработали антидроновый патрон с дробью для пулеметов и автоматов Калашникова (АК). Об этом сообщил представитель корпуса, передает ТАСС.

«Разведчики-танкисты бригады разработали против дронов новый боеприпас. По сути, это дробь, умело запрессованная в обычный автоматный патрон. Очередь такими пулями, и перед дроном противника вырастает непреодолимое облако», — сказал он.

Российский боец отметил, что такими патронами уже сбили тяжелый квадрокоптер Matrice. Один из разведчиков рассказал, что боеприпас хорошо показывает себя при стрельбе из ручного пулемета Калашникова. Каждое изделие несет шесть металлических шариков, а радиус их разлета составляет 50 метров. Отмечается, что с расстояния 30 метров поражающие элементы пробивают дрон насквозь.

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В июне 2024 года стало известно, что в России разработали антидроновые патроны для гладкоствольных ружей 12-го калибра. Модель «Перехват» содержит шесть свинцовых сегментов, которые соединены между собой кевларовой нитью.

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