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14:52, 25 июня 2026Силовые структуры

Многодетных матерей из Москвы признали виновными в торговле детьми

В Москве суд дал условный срок многодетным матерям Логиновой и Патоке за торговлю детьми
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Юлия Логинова (в центре)

Юлия Логинова (в центре). Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Перовский суд Москвы вынес приговор многодетным матерям Юлии Логиновой и Наталье Патоке по уголовному делу о торговле детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Женщин признали виновными в совершении преступления и назначили каждой по 4,5 года условно.

Суд над ними начался в июле 2025 года. Логинова признала вину в торговле детьми. Она планировала заключить сделку со следствием, однако ее просьбу отклонили.

Уголовное дело о торговле младенцами возбудили 16 октября 2023 года. Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетные матери. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей.

Ранее результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых при помощи Патоки усыновила и удочерила Логинова.

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