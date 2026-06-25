Многодетных матерей из Москвы признали виновными в торговле детьми

В Москве суд дал условный срок многодетным матерям Логиновой и Патоке за торговлю детьми

Перовский суд Москвы вынес приговор многодетным матерям Юлии Логиновой и Наталье Патоке по уголовному делу о торговле детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Женщин признали виновными в совершении преступления и назначили каждой по 4,5 года условно.

Суд над ними начался в июле 2025 года. Логинова признала вину в торговле детьми. Она планировала заключить сделку со следствием, однако ее просьбу отклонили.

Уголовное дело о торговле младенцами возбудили 16 октября 2023 года. Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетные матери. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей.

Ранее результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых при помощи Патоки усыновила и удочерила Логинова.