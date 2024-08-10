Многодетная россиянка признала вину в торговле детьми

ТАСС: многодетная мать из Москвы признала вину в торговле детьми

Многодетная мать из Москвы Юлия Логинова признала вину в торговле детьми и планировала заключить сделку со следствием. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что россиянка полностью признала вину и активно сотрудничает со следствием. Логинова также планировала заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, однако ходатайство было отклонено.

«Причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена как показаниями самих обвиняемых, так и результатами осмотра их мобильной и компьютерной техники, документацией органов ЗАГС и заключением молекулярно-генетических экспертиз», — рассказал собеседник агентства.

Ранее по этому делу суд назначил запрет определенных действий одной из обвиняемых по делу – Наталье Тараненко. По версии следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году.

Позднее стало известно, что сотрудники Следственного комитета (СК) России проводят ДНК-тесты, чтобы установить всех причастных к делу о торговле новорожденными в Москве.

