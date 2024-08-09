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07:21, 9 августа 2024Силовые структуры

Стало известно о проведении ДНК-тестов для установления фигуранток дела о торговле детьми

СК проводит тесты ДНК, чтобы установить всех причастных к делу о торговле детьми

Фото: Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета (СК) России проводят ДНК-тесты, чтобы установить всех причастных к делу о торговле новорожденными в Москве. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам источника агентства, знакомого с ходом расследования, в настоящее время ведется выяснение личностей новых фигуранток.

Проверка в отношении главной фигурантки дела – многодетной матери Юлии Логиновой – началась в октябре 2023 года. Тогда в одно из медицинских учреждений поступил мальчик 2015 года рождения с лекарством, запрещенном при его заболевании, в крови, а следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

В ходе проверок выяснилось, что женщина воспитывала 15 несовершеннолетних детей, часть из которых не могла родить сама. Было возбуждено уголовное дело о торговле детьми.

Ранее по этому делу суд назначил запрет определенных действий одной из обвиняемых по делу – Наталье Тараненко. По версии следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году.

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      Олеся Мицкевич
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