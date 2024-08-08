Фигурантке дела о торговле новорожденными в Москве избрали меру пресечения

В Москве суд назначил запрет действий фигурантке дела о торговле новорожденными

Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения фигурантке по уголовному делу о незаконной торговле новорожденными детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Наталье Тараненко назначили запрет определенных действий. Ей предъявлено обвинение по статье 127.1 Уголовного кодекса РФ («Торговля людьми в составе организованной группы»).

По данным следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году. Ее подельницы находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Их обеспечивали продуктами питания и медицинскими услугами, организовывали роды, а затем забирали новорожденных и регистрировали в ЗАГС по подложным документам как своих детей.