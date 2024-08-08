В деле о торговле новорожденными в Москве появилась новая фигурантка

СК установил новую фигурантку по делу о торговле новорожденными в Москве

В Москве следователи установили еще одну фигурантку по уголовному делу о незаконной торговле новорожденными детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году. Ей предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми в составе организованной группы»).

Ее подельницы находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Их обеспечивали продуктами питания и медицинскими услугами, организовывали роды, а затем забирали новорожденных и регистрировали в ЗАГС по подложным документам как своих детей.

10 июля сообщалось, что в Москве трех женщин приговорили к одному году и восьми месяцам колонии за торговлю новорожденными. 31-летняя Улмасхон Далимова, 47-летняя Хуринсахон Арзиева и 40-летняя Кенжахон Мамадалиева продали дочь одной из них.