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10:37, 8 августа 2024Силовые структуры

В деле о торговле новорожденными в Москве появилась новая фигурантка

СК установил новую фигурантку по делу о торговле новорожденными в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве следователи установили еще одну фигурантку по уголовному делу о незаконной торговле новорожденными детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году. Ей предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми в составе организованной группы»).

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Ее подельницы находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Их обеспечивали продуктами питания и медицинскими услугами, организовывали роды, а затем забирали новорожденных и регистрировали в ЗАГС по подложным документам как своих детей.

10 июля сообщалось, что в Москве трех женщин приговорили к одному году и восьми месяцам колонии за торговлю новорожденными. 31-летняя Улмасхон Далимова, 47-летняя Хуринсахон Арзиева и 40-летняя Кенжахон Мамадалиева продали дочь одной из них.

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      Любовь Ширижик
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