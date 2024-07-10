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17:40, 10 июля 2024Силовые структуры

Трем женщинам дали срок по делу о торговле новорожденными

Трех занимавшихся торговлей детьми женщин отправили в колонию

Фото: прокуратура Москвы

В Москве трех россиянок приговорили к одному году и восьми месяцам колонии общего режима за торговлю новорожденными детьми. Об этом в среду, 10 июля, «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

31-летняя Улмасхон Далимова, 47-летняя Хуринсахон Арзиева и 40-летняя Кенжахон Мамадалиева признаны виновными по статье о купле-продаже несовершеннолетнего. В суде установили, что фигурантки продали дочь одной из женщин. Их задержали на месте преступления, когда они прибыли в ресторан на встречу с предполагаемым покупателем. Согласно плану, они должны были забрать деньги и передать младенца.

Ранее в Москве сотрудники Следственного комитета выявили семь новых эпизодов продажи младенцев в уголовном деле о торговле детьми. По материалам дела, злоумышленницы находили беременных, которые не хотели оставлять себе детей. Они занимались организацией родов, обеспечивали беременных необходимыми медикаментами и продуктами питания, а после родов забирали младенцев, используя подложные документы, и регистрировали новорожденных как своих.

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      Владимир Седов
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