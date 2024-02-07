В Москве следователи выявили семь новых эпизодов торговли детьми

СК сообщил о семи новых эпизодах в деле о торговле детьми в Москве

В Москве сотрудники Следственного комитета (СК) выявили семь новых эпизодов продажи младенцев в уголовном деле о торговле детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

На первоначальном этапе следователи установили, что одна из обвиняемых оформила на себя пять детей, а другая — шесть. Их действия стали квалифицировать как совершенные организованной группой. Расследование продолжается.

По материалам дела, злоумышленницы находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей. Они занимались организацией родов, обеспечивали беременных необходимыми медикаментами и продуктами питания, а после родов — забирали младенцев, используя подложные документы, и регистрировали новорожденных как своих.

Раскрыть схему торговли детьми в Москве правоохранители смогли осенью 2023 года.