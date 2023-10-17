В Москве мать 15 детей заподозрили в торговле людьми

В Москве задержали мать15 детей по подозрению в торговле людьми

В Москве задержали 47-летнюю женщину с 15 детьми, подделавшую документы о родстве некоторых несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, с 2018 по 2019 год фигурантка дважды обратилась в специальные органы и предоставила им документы о рождении малышей. Однако после проверки документов выяснилось, что рождение женщиной детей в этот период являлось физиологически невозможным. На ее иждивении находятся 15 несовершеннолетних.

Проверку в отношении матери начали, так как один из детей попал в больницу, а в его крови нашли запрещенные вещества, рассказала «Ленте.ру» представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. «Агентство городской новостей Москва» в своем Telegram-канале уточнило, что фигурантка стала уверять, что часть детей родила суррогатная мать. Но следователи подозревают ее по пунктам «а,б,з» части 2 статьи 127.1 («Торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ.

Также задержана 44-летняя сообщница россиянки.