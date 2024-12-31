Число фигурантов дела о торговле детьми в Москве выросло до 19 человек

Число фигурантов дела многодетной матери Юлии Логиновой выросло до 19 человек

Число фигурантов уголовного дела о торговле детьми, возбужденной в отношении многодетной матери из Москвы Юлии Логиновой, выросло до 19 человек. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Уточняется, что Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО медсестру московской больницы и еще двух безработных женщин, пополнивших список фигурантов. В отношении еще одной женщины избрана мера в виде запрета определенных действий

Устанавливается причастность новых фигурантов дела о торговле детьми. Срок предварительного следствия по делу продлен до 4 апреля 2025 года.

Ранее Юлия Логинова признала вину в торговле детьми. Она планировала заключить сделку со следствием, однако это ходатайство было отклонено. До этого в Москве трех россиянок приговорили к одному году и восьми месяцам колонии общего режима за торговлю новорожденными детьми.