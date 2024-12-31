Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:44, 31 декабря 2024Силовые структуры

Число фигурантов дела о торговле детьми в Москве выросло до 19 человек

Число фигурантов дела многодетной матери Юлии Логиновой выросло до 19 человек
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Число фигурантов уголовного дела о торговле детьми, возбужденной в отношении многодетной матери из Москвы Юлии Логиновой, выросло до 19 человек. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Уточняется, что Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО медсестру московской больницы и еще двух безработных женщин, пополнивших список фигурантов. В отношении еще одной женщины избрана мера в виде запрета определенных действий

Устанавливается причастность новых фигурантов дела о торговле детьми. Срок предварительного следствия по делу продлен до 4 апреля 2025 года.

Ранее Юлия Логинова признала вину в торговле детьми. Она планировала заключить сделку со следствием, однако это ходатайство было отклонено. До этого в Москве трех россиянок приговорили к одному году и восьми месяцам колонии общего режима за торговлю новорожденными детьми.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ направили дрон в кабинет главврача российской больницы. В Москве увидели в этом признак агонии украинских властей

      Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом

      Маск предрек АдГ «эпическую победу» в ФРГ

      Беспилотники атаковали нефтебазу в российском регионе

      На Западе заявили о «кульминации» российского наступления на Украине

      Болгария предложила Молдавии помощь с поставками газа

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      Командир роты раскрыл детали освобождения Новотроицкого

      Шольц упомянул Украину в новогоднем обращении

      Число фигурантов дела о торговле детьми в Москве выросло до 19 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше