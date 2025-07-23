Дело многодетных матерей о торговле детьми передали в московский суд

Прокуратура направила в суд дело матерей Патоки и Логиновой о торговле детьми

Перовский суд в Москве рассмотрит дело о торговле детьми в отношении многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Патоки Станислава Кулова.

Прокуратура направила дело 11 фигурантов в суд, он уже принял его. Женщинам предъявили обвинения по статье 127.1 УК РФ («Торговлями людьми») в окончательной редакции.

Уголовное дело о торговле младенцами возбудили 16 октября 2023 года. Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетных матери. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей. Ранее результаты ДНК-тестов подтвердили продажу четырех мальчиков и трех девочек, которых при помощи Патоки усыновила и удочерила Юлия Логинова.

