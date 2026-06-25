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Силовые структуры
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14:31, 25 июня 2026Силовые структуры

Женщину с простреленной головой в автомобиле Lexus связали с теневым королем Сочи

На Кубани начался суд над членами банды Татуляна за убийство Жигирь и хищение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

В Краснодарском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела двух участников банды криминального авторитета Рубена Татуляна, которого считают теневым королем Сочи по прозвищу Робсон. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых Эдуард Карагозян и Арутюн Косян. Первому вменяется расправа над совладелицей торгового комплекса «Кипарис» Анжелой Жигирь, которую нашли с простреленной головой в автомобиле Lexus в сентябре 2012 года. Второго обвиняют в хищении недвижимости предпринимателя Юрия Оганяна. Оба преступления связывают с Робсоном, находящимся в розыске. Его будут судить заочно, процесс начнется 30 июня.

Коллегия присяжных на первом заседании заслушала обвинительное заключение, из которого следует, что Жигирь вела переговоры с предпринимателем Антраником Яланузяном об уступке прав аренды земли в Адлере — на участке площадью 0,5 гектара на набережной реки Мзымты расположены коммерческие помещения, в том числе «Кипарис». Татулян выступал гарантом сделки, поэтому Яланузян после согласования условий сделки передал ему один миллион долларов для предпринимательницы. Но Робсон решил оставить деньги себе, а Карагозяну поручил устранить женщину.

Обвинение в захвате земли против Косяна также касается участка на набережной, принадлежащего Оганяну. Его уговорили взять в долг 10 миллионов рублей у Робсона под залог участка и коммерческого помещения на нем. В итоге предприниматель лишился своего имущества.

Подсудимые не признали себя виновными.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре прошли обыски в рамках расследования уголовного дела Робсона и Вигена Саркисяна (Шляпа). Силовики наведались к трем близким родственникам Шляпы, а также нашли нотариуса, работавшего в интересах преступного сообщества.

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