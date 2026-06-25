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14:40, 25 июня 2026Россия

Раскрыты задачи вагнеровцев в Белоруссии

Военкор Сладков: Россияне-вагнеровцы инструктируют военнослужащих в Белоруссии
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россияне из числа бывших вагнеровцев выполняют задачи в Белоруссии. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Как рассказал военкор, бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» инструктируют белорусских военнослужащих. Он отметил, что аналогичные задачи выполняют и кадровые российские военные.

«Наши спецы, в том числе из "Вагнера", передают российский боевой опыт белорусским братьям — вот в этом я не сомневаюсь», — заявил он.

Ранее стали известны новые детали мятежа бывшего владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Юрист Игорь Елисеев заявил, что заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба Владимир Алексеев прибыли на переговоры к Пригожину после попыток первых лиц государства дозвониться до бизнесмена.

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