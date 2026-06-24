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18:52, 24 июня 2026Россия

Стали известны новые детали мятежа Пригожина

Юрист ЧВК «Вагнер» Елисеев: Во время мятежа Пригожину пытались дозвониться первые лица РФ
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Владимир Алексеев прибыли на переговоры к устроившему мятеж основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину после попыток первых лиц государства дозвониться до бизнесмена. Новые детали события раскрыл работавший с Пригожиным юрист Игорь Елисеев в интервью изданию «Фонтанка».

«Ему пытались дозвониться первые лица, а потом туда [в Ростов-на-Дону] приехали Юнус-Бек Евкуров и Владимир Алексеев. Они пытались убедить шефа [Пригожина], а он излагал им свою позицию», — заявил Елисеев.

Пригожин, как отметил юрист, пытался надавить на власть, но было понятно, что на уступки никто не пойдет. В свою очередь, Елисеев объяснял представителям силовых структур, что ситуацию ни в коем случае нельзя доводить до кровопролития. Конфликт разрешился только после вмешательства президента Белоруссии Александра Лукашенко, который дал Пригожину определенные гарантии, заключил юрист.

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Ранее юрист Пригожина заявил, что переломным для основателя ЧВК стал момент, когда он побывал на фронте и пообщался с командирами, которые указывали на недостаточное количество снарядов для ведения боевых действий. Елисеев также подчеркнул, что еще одним сильным ударом для бизнесмена стало требование после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут) передать вооружение ЧВК войскам Минобороны.

Мятеж Пригожина произошел 24 июня 2023 года. Сначала владелец ЧВК выдвинул ряд обвинений в адрес Минобороны, а после — начал марш «Вагнера» на Москву. За сутки его части прошли по территории нескольких российских регионов, а также сбили два вертолета и один самолет. К вечеру Пригожин развернул колонны и уехал в Белоруссию, договорившись об этом с Лукашенко. 23 августа стало известно, что самолет основателя ЧВК разбился в Тверской области. На борту бизнес-джета находился сам бизнесмен, ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще один представитель руководства ЧВК, Валерий Чекалов.

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