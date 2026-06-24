Юрист ЧВК «Вагнер» рассказал о переломном для Пригожина моменте

Юрист ЧВК «Вагнер» Елисеев: Пригожин решился на мятеж после оценки ситуации на фронте

Переломным для владельца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина стал момент, когда он побывал на фронте и пообщался с командирами, которые указывали на недостаточное количество снарядов для ведения боевых действий. Об этом рассказал работавший с бизнесменом юрист Игорь Елисеев в интервью изданию «Фонтанка».

По его словам, Пригожин начал готовить план мятежа еще осенью 2023 года, когда выступил против Минобороны России. «Шеф [Пригожин] практически каждые несколько дней был на передовой, видел сотни убитых наших ребят, общался с командирами. У него спрашивали, где снаряды, он спрашивал дальше. Этот негатив очень сильно давил на него, и он пошел на прямой конфликт», — сказал Елисеев.

Юрист также отметил, что еще одним сильным ударом для Пригожина стало требование после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут) передать вооружение ЧВК войскам Минобороны. Для бизнесмена такое решение означало прекращение работы «Вагнера» в России, на что он не мог согласиться.

Ранее ушедший на фронт из колонии ветеран спецоперации Даниил Туленков заявил, что мятеж Пригожина вызвал у зэков осуждение. По его словам, недовольство было обусловлено тем, что из-за разбирательств владельца ЧВК с Минобороны могли пострадать российские военнослужащие на фронте.

24 июня 2023 года Пригожин после обвинений в адрес Минобороны объявил о начале мятежа и марше «Вагнера» на Москву. За сутки вагнеровцы прошли по территории нескольких российских регионов, а также сбили два вертолета и один самолет. К вечеру основатель ЧВК развернул колонны и уехал в Белоруссию после договоренностей с президентом Александром Лукашенко, который вмешался в конфликт. Спустя два месяца после мятежа самолет Пригожина разбился в Тверской области. На борту бизнес-джета находился сам бизнесмен, ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще один представитель руководства ЧВК Валерий Чекалов.