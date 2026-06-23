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12:20, 23 июня 2026Россия

Ветеран СВО описал реакцию на мятеж Пригожина

Ветеран СВО Туленков: Мятеж владельца «Вагнера» Пригожина вызвал у зеков осуждение
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Мятеж владельца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина вызвал у зеков осуждение. Об этом заявил ветеран специальной военной операции (СВО), ушедший на фронт из колонии, писатель Даниил Туленков.

По словам Туленкова, который в момент попытки Пригожина поднять вооруженный мятеж в 2023 году еще находился в исправительной колонии, в разговорах о действиях «Вагнера» заключенные не рассуждали о политике, но думали о поступке вагнеровцев по отношению к оставшимся на фронте сослуживцам.

«Обсуждался факт того, что подразделения снялись с фронта и куда-то поехали в противоположную сторону. (...) Тут восприятие работало по другому: если кто-то снялся и куда-то поехал, значит этот кто-то подставил кого-то на месте», — описал реакцию на действия Пригожина участник СВО.

Вот то, что из-за этих разборок могут пострадать армейские пацаны на фронте — вызывало у зеков осуждение

Даниил Туленков

Туленков добавил, что восстание ЧВК стало для него как «гром среди ясного неба», и спустя три года после мятежа он так и не смог понять истинных причин марша вагнеровцев на Москву.

В 2025 году мать Пригожина заявила, что смена власти в России не была целью мятежа ЧВК. Она заявила, что таким образом Пригожин хотел «достучаться до военного руководства». Сам мятеж женщина назвала спонтанным.

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