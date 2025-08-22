Военкор указал на причину потерь «Вагнера» при штурмах городов в ДНР

Военкор Стешин: Потери в «Вагнере» обусловлены тактикой лобовых штурмов

ЧВК «Вагнер» мог бы уменьшить потери при штурме городов в ДНР при смене тактики. Такое мнение высказал в интервью НСН военкор Дмитрий Стешин, его комментарий опубликован в Telegram-канале издания.

По словам журналиста, Соледар и Артемовск (Бахмут) подразделения «Вагнера» брали лобовыми атаками. После таких штурмов «остаются разрушенные города, с которыми непонятно, что дальше делать», указал он.

С тех пор Российская армия отказалась от указанной тактики, подчеркнул Стешин. Сейчас армия применяет охваты, исключающие лобовые атаки, пояснил военкор.

Ранее мать основателя «Вагнера» Евгения Пригожина заявила, что смена власти в России не была целью мятежа ЧВК. Она заявила, что таким образом Пригожин хотел «достучаться до военного руководства». Сам мятеж женщина назвала спонтанным.