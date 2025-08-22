Мать Пригожина назвала цель марша ЧВК «Вагнер»

Мать Пригожина Виолетта: Целью марша вагнеровцев было не свержение власти

Мать бизнесмена Евгения Пригожина Виолетта назвала цель «марша справедливости» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в 2023 году. В беседе с «Фонтанкой» женщина уверяет, что все было не ради свержения власти.

Родственница основателя ЧВК отметила, что марш был спонтанным. Как утверждает она, Пригожин «хотел достучаться до военного руководства».

На вопрос корреспондентки «Фонтанки» о сбитых самолетах и вертолетах мать бизнесмена ответила, что это всего лишь провокации, которые не имели отношения к Пригожину. «Он в итоге просто развернулся — и все», — сказала женщина.

Она подчеркнула, что у Пригожина были «самые светлые мысли» относительно марша.

До этого журналист Анастасия Кашеварова рассказала, что вагнеровцы думали, что мятеж Пригожина согласован с президентом России Владимиром Путиным.

В апреле в сети опубликовали первое видео удара вагнеровцев по вертолету Ка-52. Ролик разместил военблогер и летчик Алексей Воевода.