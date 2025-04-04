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09:30, 4 апреля 2025Россия

Впервые опубликовано видео удара вагнеровцев по вертолету во время марша на Москву

Летчик Воевода показал видео удара «Вагнера» по Ка-52 во время марша на Москву
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Впервые опубликовано видео удара вагнеровцев по вертолету Ка-52 во время марша на Москву в 2023 году. Кадры показал военблогер и летчик Алексей Воевода в Telegram.

На выложенных кадрах запечатлена колонна военной техники, принадлежащей, как утверждается, частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Над военными машинами летает вертолет, в который со стороны колонны выпускают ракету. Снаряд попадает в Ка-52, тот загорается и падает.

«К сожалению, высоты не хватило. Изначально, явно тянули на вынужденную [посадку]. Царствия Небесного экипажу!» — прокомментировал кадры Воевода.

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24 июня 2023 года владелец ЧВК Евгений Пригожин после голословных обвинений в адрес Минобороны России объявил о начале мятежа и марше «Вагнера» на Москву. За сутки вагнеровцы прошли по территории нескольких российских регионов, по пути сбив несколько вертолетов и самолет. Вечером 24 июня Пригожин развернул колонны, а после — по договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — уехал в РБ, куда вскоре передислоцировалась часть его подчиненных.

После попытки мятежа в офисе Евгения Пригожина прошли обыски, в ходе которых силовики обнаружили поддельные паспорта, золотые слитки, парики и множество единиц оружия.

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