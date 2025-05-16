«Им сказали, что за президента». Раскрыта реакция вагнеровцев на слова Путина о мятеже в 2023 году

Кашеварова: Вагнеровцы думали, что мятеж Пригожина согласован с Путиным

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвующие в мятеже летом 2023-го года, полагали, что марш на Москву был согласован с президентом России Владимиром Путиным, из-за чего очень удивились его реакции на их действия. Об этом рассказала журналист Анастасия Кашеварова, которая неоднократно общалась с бывшими бойцами ЧВК.

Так, согласно ее словам, вагнеровцы считали, будто смогут беспрепятственно дойти колоннами до российской столицы.

«Они сказали, это приказ, ну они же солдаты. [Приказ], согласованный с Путиным. "Все, нас везде пропустят"», — описала журналистка их логику.

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Когда бойцы ЧВК услышали слова осуждения со стороны Путина в адрес главы «Вагнера» Евгения Пригожина, они впали в ступор. «Им же сказали, что не против президента, а за президента», — пояснила Кашеварова, отметившая, что они никак не ожидали услышать от Путина, что они мятежники.

24 июня 2023 года владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после голословных обвинений в адрес Минобороны РФ объявил о начале мятежа и марше на Москву. За сутки бойцы ЧВК прошли по территории нескольких российских регионов, однако вечером того же дня Пригожин развернул колонны и отправился в Белоруссию после разговора с президентом республики Александром Лукашенко

В сети впервые опубликовали видео удара вагнеровцев по вертолету во время марша на Москву

В апреле этого года, спустя почти два года после марша на Москву, в сети появилось первое видео удара вагнеровцев по вертолету Ка-52. Ролик опубликовал военблогер и летчик Алексей Воевода.

На архивных кадрах была запечатлена колонна военной техники, принадлежащей, как утверждается, ЧВК «Вагнер». Над военными машинами пролетел вертолет и в этот момент в него выпустили ракету, которая попала в цель. После этого вертолет стремительно начал падать и затем разбился. Воевода уточнил, что экипаж судна тогда не выжил.

Воронежский губернатор раскрыл ранее неизвестные подробности мятежа

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, воронежские сельские чиновники следили за движением колонн «Вагнера» во время мятежа и передавали информацию о них в оперативный штаб области. Кроме того, отслеживалась и численность отрядов.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Мы в оперативном штабе знали не только куда они направляются, не только сколько техники в этих колоннах, но и сколько людей», — подчеркнул глава региона, отметив, что штаб Воронежской области был одной из самых информированных «о реальном положении дел» структур.

Гусев признался, что именно благодаря полученной местными чиновниками информации федеральный штаб имел возможность принимать «правильные решения».