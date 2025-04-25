Появились ранее неизвестные подробности мятежа ЧВК «Вагнер»

Воронежский губернатор Гусев: Чиновники следили за вагнеровцами во время мятежа

Воронежские сельские чиновники следили за движением колонн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время мятежа в 2023 году и передавали информацию о вагнеровцах в оперативный штаб области. Эти ранее неизвестные подробности мятежа появились в рассказе губернатора Воронежской области Александра Гусева во время выступления перед депутатами областной думы, запись опубликована на странице правительства Воронежской области во «ВКонтакте».

По словам главы региона, главы сельских поселений в дни мятежа отслеживали не только путь колонн ЧВК, но даже численность их отрядов. «Мы в оперативном штабе знали не только куда они направляются, не только сколько техники в этих колоннах, но и сколько людей», — подчеркнул Гусев.

Он добавил, что оперативный штаб Воронежской области был одной из самых информированных «о реальном положении дел» структур, что помогло федеральному штабу принимать «правильные решения».

Рассказ о роли сельских чиновников Гусев использовал как подтверждение важной роли двухуровневой системы самоуправления в контексте права регионов России самостоятельно определять систему организации власти на местах.

24 июня 2023 года владелец ЧВК Евгений Пригожин после голословных обвинений в адрес Минобороны России объявил о начале мятежа и марше «Вагнера» на Москву. За сутки вагнеровцы прошли по территории нескольких российских регионов, по пути сбив несколько вертолетов и самолет. Вечером 24 июня Пригожин развернул колонны, а после — по договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — уехал в РБ, куда вскоре передислоцировалась часть его подчиненных.

После попытки мятежа в офисе Евгения Пригожина прошли обыски, в ходе которых силовики обнаружили поддельные паспорта, золотые слитки, парики и множество единиц оружия.

