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14:51, 25 июня 2026Силовые структуры

Россиянин избил сожительницу велотренажером

В Татарстане осудили мужчину, избившего сожительницу велотренажером
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Татарстане осудили мужчину, избившего сожительницу велотренажером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского суда.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

Как установил суд, 22 марта 2025 года Иркин Д.В., находясь в квартире, расположенной на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах, в ходе конфликта с сожительницей избил ее руками и ногами, а затем металлическим велотренажером.

На суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также принес извинения пострадавшей.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор.

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