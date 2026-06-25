Россиянин избил сожительницу велотренажером

В Татарстане осудили мужчину, избившего сожительницу велотренажером

В Татарстане осудили мужчину, избившего сожительницу велотренажером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского суда.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

Как установил суд, 22 марта 2025 года Иркин Д.В., находясь в квартире, расположенной на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах, в ходе конфликта с сожительницей избил ее руками и ногами, а затем металлическим велотренажером.

На суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также принес извинения пострадавшей.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор.