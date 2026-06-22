Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

В Петербурге осудили мужчину, избившего курьера из-за ревности к жене

В Петербурге осудили мужчину, из ревности к жене избившего курьера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, Андрей Михайлов, находясь в подъезде одного из домов по улице Бурцева, в ходе внезапно возникшей ревности заподозрил курьера в интимных отношениях со своей женой и стал наносить удары кулаком и ногой в область головы. В результате пострадавший получил перелом костей свода и основания черепа в средней черепной ямке, что расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

Он признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Обвиняемый частично признал вину и раскаялся в содеянном. При этом он рассказал, что ногой не бил и сомневается, что такие травмы могли стать следствием его действий.

Пострадавший пояснил, что доставлял женщине заказ, оформленный через поисковый сервис. В момент ожидания возле квартиры курьер получил удар в затылок. Мужчина избивал его до тех пор, пока пострадавший не пояснил, что просто привез заказ. После этого Михайлов остановился, начал извиняться, перевел 5000 рублей и оставил контактный номер. Также нападавший отправил ему 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и удовлетворил гражданский иск на 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что избивший товарища и вызвавший ему скорую россиянин получил восемь лет колонии.