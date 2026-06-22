Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:17, 22 июня 2026Силовые структуры

Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

В Петербурге осудили мужчину, избившего курьера из-за ревности к жене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге осудили мужчину, из ревности к жене избившего курьера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, Андрей Михайлов, находясь в подъезде одного из домов по улице Бурцева, в ходе внезапно возникшей ревности заподозрил курьера в интимных отношениях со своей женой и стал наносить удары кулаком и ногой в область головы. В результате пострадавший получил перелом костей свода и основания черепа в средней черепной ямке, что расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

Он признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Обвиняемый частично признал вину и раскаялся в содеянном. При этом он рассказал, что ногой не бил и сомневается, что такие травмы могли стать следствием его действий.

Пострадавший пояснил, что доставлял женщине заказ, оформленный через поисковый сервис. В момент ожидания возле квартиры курьер получил удар в затылок. Мужчина избивал его до тех пор, пока пострадавший не пояснил, что просто привез заказ. После этого Михайлов остановился, начал извиняться, перевел 5000 рублей и оставил контактный номер. Также нападавший отправил ему 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и удовлетворил гражданский иск на 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что избивший товарища и вызвавший ему скорую россиянин получил восемь лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Воронеж. Под ударом оказался завод, выпускающий микроэлектронику для важнейшей аппаратуры

    Китай ударил по десяти американским компаниям

    Деревянко жестко высказался о должниках по алиментам

    Россиянин вышел за продуктами и не выжил

    Мерцу предрекли отставку вслед за Стармером

    Найден способ ускорить восстановление суставов без лекарств

    Названа скрытая причина перегрева китайских моторов

    Людям с большим весом дали советы по выбору матраса и обустройству спального места

    ВС России нанесли удар по важнейшему транспортному узлу ВСУ

    Россиянка сшила наряд на свадьбу друзей и удивила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok