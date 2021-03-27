В Госдуме заявили о «милитаристском психозе» на Украине

Надежды украинцев на окончание войны и преобразование страны в процветающее государство при президенте Владимире Зеленском не сбылись, заявила депутат Госдумы Елена Панина, передает РИА Новости. По ее словам, страна погружается в «милитаристский психоз».

«Надежды миллионов украинцев на то, что Зеленский прекратит войну и превратит Украину в "классную европейскую страну", не сбылись. Вместо этого официальный Киев отказывается выполнять минские соглашения, нарастает эскалация на линии разграничения, страна погружается в милитаристский психоз», — отметила Панина.

Она добавила, что Зеленский превратился из «вчерашнего юмориста» в «персонажа мрачного геополитического триллера». По словам депутата, если семь лет назад Украина могла надеться на европейское будущее, то сегодня в стране объявлена всеобщая мобилизация.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО, прекращение «временной оккупации» Россией Крыма, а также готовность государства к сдерживанию агрессии. В документе подчеркивается, что на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины.