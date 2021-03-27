В Совфеде пословицей отреагировали на планы Украины выселить россиян из Крыма

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков оценил обещание вице-премьера Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Резников напоминает персонажа пословицы: "Мели, Емеля, твоя неделя". По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы», — сказал он.

Политик отметил, что на полуостров с момента воосединения Крыма с Россией вернулись либо переехали около 100 тысяч граждан Украины, которые получили российское гражданство по упрощенной процедуре. «Удивительно, что Резников замолчал этот факт. Видимо, стыдно, что их граждане бегут за лучшей жизнью в соседнюю страну», — заявил Цеков.

Ранее 27 марта украинский вице-премьер заявил, что Россия «завезла» в Крым 500 тысяч россиян, чтобы «размыть» местное население. «Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем», — сказал Резников.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.