В России задумали запретить возвратный лизинг жилья

Минэкономразвития намерено запретить возвратный лизинг жилья в России. Для других объектов — например, автомобилей или нежилых помещений — задумали ввести обязательство выкупать их у физических лиц по рыночной цене, которую определит оценщик. Соответствующий законопроект уже подготовлен, пишет «Российская газета».

По мнению чиновников, из-за возвратного лизинга квартиры уходят в чужие руки за бесценок, поэтому эту схему нужно запретить. Издание приводит пример законного отъема жилья с использованием механизма возвратного лизинга: собственница однокомнатной квартиры в Москве продала лизинговой компании свою квартиру рыночной стоимостью около 6 миллионов рублей всего за 3 миллиона, но могла продолжать в ней жить и по договору выкупить ее обратно, заплатив в течение пяти лет 6,9 миллиона рублей. Женщина не справилась с финансовой нагрузкой и была выселена.

Суд ее не поддержал, более того, с россиянки, которая успела выплатить 700 тысяч рублей, дополнительно взыскали в пользу лизинговой компании 1,3 миллиона рублей. «То есть лизинговая компания фактически приобрела однокомнатную квартиру за 1 миллион рублей, а женщина и ее семья лишились единственного жилья», — заявила «Российской газете» адвокат Елена Калиничева.

Схема возвратного лизинга появилась около десяти лет назад, но активно развивать ее начали после ужесточения требований к микрофинансовым организациям. При этом ежемесячный платеж по договору возвратного лизинга складывается не из суммы возврата займа и процентов по нему, а из суммы выкупной цены и стоимости услуг лизингодателя по предоставлению квартиры во временное пользование. И лизинговые компании, очевидно, стремятся завладеть жильем по цене в два-три раза ниже рыночной, отмечает издание.

Ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с критикой ипотечного кредитования. Он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу. «Дискуссия по поводу ипотеки бессмысленна. На самом деле тот, кто вкурился в ипотеку, — тот влип, посадил себя добровольно в рабство», — заявил предприниматель.

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