Российский миллиардер раскритиковал ипотеку и назвал другие способы купить жилье

Российский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с критикой ипотеки. Он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу. Видео о минусах жилищного кредитования и других способах финансирования покупки жилья эксперт опубликовал на своем YouTube-канале.

Предприниматель отметил, что англичане и американцы называют ипотеку mortgage — словом, образованным из двух других: morte — смерть, и age — возраст. «Это означает — будешь платить до смерти», — подчеркнул Рыбаков.

«Люди делятся на два типа: те, которые действительно бедные, которые берут ипотеку и платят 10-20 лет, иногда 30 лет. Посмотрим математику: совокупная переплата этих людей за срок жизни с ипотекой составляет несколько квартир. Просто люди не умеют считать деньги, и банки это используют», — отметил миллиардер. Он посоветовал гражданам работать над повышением доходов, а не брать ипотеку, становясь рабами банков.

«Второй тип людей — это те, которые, назовем их счастливчиками, взяли ипотеку и погасили ее за два года, — пояснил Рыбаков. — Давайте разберем их подробно. Досрочно они погасили. Во-первых, это означает, что они могли и без всякой ипотеки купить эту квартиру, — видимо, у них доходы позволяли в принципе. Но есть нюанс: банки-то знают, что есть такие люди, которые берут ипотеку и потом досрочно платят. Поэтому в первый год на страховках и на всяких комиссионных выплатах банки так нагружают ипотечного заемщика, что мама не горюй. И когда через два года этот умник, погасив ипотеку, смотрит, какая получилась переплата, он рвет на себе волосы».

Миллиардер посоветовал второму типу потенциальных заемщиков копить деньги, чтобы сразу выплатить всю стоимость квартиры. Кроме того, по его словам, можно купить жилье в рассрочку, а также стать участником жилищно-строительного кооператива. «Дискуссия по поводу ипотеки бессмысленна. На самом деле тот, кто вкурился в ипотеку — тот влип, посадил себя добровольно в рабство», — заключил предприниматель.

Ранее, в декабре 2020-го, Рыбаков уже выступал с критикой ипотечного кредитования. Тогда он также назвал ипотеку рабством, заявив, что ипотечники впадают в зависимость от «плантации» (кредитного бремени), испытывая постоянный страх потери рабочего места и репутации.

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