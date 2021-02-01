Путин рассказал о плюсах ипотеки

Льготная ипотека под 6,5 процента годовых помогла многим семьям и поддержала строительный сектор. О плюсах кредитной программы президент России Владимир Путин рассказал на совещании с банкирами в понедельник, 1 февраля, передает РИА Новости.

Глава государства назвал ипотеку под 6,5 процента важным и востребованным инструментом. По словам Путина, льготная программа «дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом». За 2020-й около 1,7 миллиона российских семей смогли купить новую квартиру с привлечением ипотеки — это на 400 тысяч больше, чем годом ранее, указал президент.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020-го средний размер ипотечных кредитов в России достиг 2,81 миллиона рублей, побив все прошлые рекорды. Год назад, в декабре 2019-го, средняя сумма ипотеки в стране была равна 2,52 миллиона рублей. Таким образом, россияне стали занимать на покупку жилья на 11 процентов больше, подсчитали аналитики.

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