Россияне стали реже терять жилье из-за долгов

В период пандемии коронавируса квартиры и дома россиян стали реже принудительно продавать за долги. Банки предпочли договариваться с неплательщиками, а не отбирать у них недвижимость. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные коллекторского агентства «Долговой консультант».

По подсчетам коллекторов, в 2020-м судебные приставы в интересах кредиторов выставили на торги на 14 процентов меньше квартир, чем в 2019-м. Всего банки пытались реализовать за долги (включая ипотечные) около 17,6 тысячи квартир общей стоимостью 36,5 миллиарда рублей.

Чаще других в прошлом году теряли недвижимость жители Челябинской области (там на торги выставили свыше тысячи квартир), Башкирии (912 квартир) и Москвы (860).

Эксперты полагают, что снижение объема продаж долговой недвижимости обусловлено изменившейся политикой банков в отношении должников. Во время пандемии кредиторы стали чаще договариваться с заемщиками в досудебном порядке. Кроме того, Центробанк ограничил определенные действия по взысканию имущества.

По прогнозу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2021 году число взысканий увеличится, и банки выставят на продажу долги на 48-500 миллиардов рублей. Объемы реализации недвижимости должников также вырастут, полагают специалисты.

В декабре 2020-го стало известно, что около четверти россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают возможность формирования первоначального взноса за счет потребительского кредита. Для таких заемщиков риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза.

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