Россиян предупредили о росте просроченной задолженности по ипотеке

Россиян предупредили о существенном росте просроченной задолженности по жилищным кредитам — с начала мая по конец октября 2020 года она увеличилась на пять процентов. Об этом говорится в материале Центробанка о развитии банковского сектора в ноябре 2020 года.

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Такую динамику регулятор назвал одним из индикаторов потенциальных рисков для качества ипотечного портфеля. Также сюда отнесли рост доли кредитов с низким первоначальным взносом (от 10 до 20 процентов от общей стоимости залога). Их число увеличилось с 23,9 процента во втором квартале до 31,7 процента в третьем квартале текущего года.

По данным ЦБ, ипотечный портфель в ноябре вырос на 2,7 процента, что чуть ниже темпов сентября-октября (около трех процентов). Около 30 процентов кредитов были обеспечены программой льготной ипотеки под 6,5 процента — около 155 миллиардов рублей за месяц. С учетом сохранения нынешних темпов по итогам этого года рост ипотечного портфеля может превысить показатель 2019-го — тогда около 20 процентов.

Также в Центробанке отмечают, что из-за роста цен на первичном рынке жилья (плюс 10 процентов за девять месяцев текущего года) снижается и эффективность льготных ипотечных программ. Об этом ранее предупреждала глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, такие программы необходимо своевременно завершать.

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