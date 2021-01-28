Размер ипотеки в России побил рекорд

В декабре 2020 года средний размер ипотечных кредитов в России достиг 2,81 миллиона рублей, побив все прошлые рекорды. Об этом свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру».

Год назад, в декабре 2019-го, средняя сумма ипотеки в стране была равна 2,52 миллиона рублей. Таким образом, в 2020-м россияне стали занимать на покупку жилья на 11 процентов больше, подсчитали аналитики.

По информации НБКИ, в минувшем декабре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам жилищного кредитования был отмечен в Москве (6,07 миллиона рублей), Московской области (4,57 миллиона), Санкт-Петербурге (3,71 миллиона), а также в Приморском крае (3,47 миллиона) и Ленинградской области (3,19 миллиона рублей).

«Снижение [ипотечных] ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», — поясняют эксперты.

Ранее сообщалось, что рекордное число россиян в 2020 году рефинансировали ипотеку. Один жилищный кредит на другой обменяли около 234 тысяч семей. Общая сумма рефинансированных кредитов составила примерно 600 миллиардов рублей — это также рекордный для России объем.

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