Дешевую ипотеку в России задумали продлить не для всех

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Центробанком и профильным блоком правительства обсудил возможное продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента после 1 июля 2021 года. Оказалось, что дешевые кредиты на жилье будут доступны не для всех регионов страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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Участники совещания пытались найти компромисс в вопросе, связанном с льготной ипотекой. Так, Центробанк поддержал продление программы до конца 2021 года, но предложил принять подобную меру только в тех регионах страны, где цены выросли не так сильно. По информации источников, продление не коснется Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края — там работа программы завершится после 1 июля 2021-го.

Представители Центробанка отметили, что пойдут на продление при условии модификации программы и таким способом окажут социальную поддержку и минимизируют негативный эффект, связанный с ростом цен на недвижимость. Что касается развития рынка после 2021 года, то в стране будут действовать «только точечные» программы поддержки льготных кредитов.

Постановление о введении программы льготной ипотеки в апреле 2020 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, было разрешено приобрести жилье в новостройке. Нововведение должно было действовать до 1 ноября 2020 года, однако спустя полгода стало известно о его продлении до 1 июля 2021-го. Вскоре заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал о возможной работе программы и после указанной даты.

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