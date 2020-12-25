Греф предложил не продлевать льготную ипотеку

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф предложил не продлевать программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Он отметил, что в определенный момент такое решение было умным шагом и помогло поддержать экономику. Об этом сообщает РИА Новости.

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Греф предположил, что завершить программу можно летом 2021 года. «Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — заявил он. Банкир рассказал, что специалисты уже разработали предложения, которые помогут сгладить переход, и пообещал рассмотреть их после Нового года.

Председатель правления Сбербанка отметил, что в рамках программы банки снизили ставки, а, соответственно, ее реализация оказалась для правительства не очень дорогой. По словам Грефа, в России вовремя ввели льготную ипотеку и таким образом не допустили негативных последствий. «В тот период времени, если бы такого шага не сделали, то большая часть экономики находилась бы в кризисе», — пояснил председатель.

Программу льготной ипотеки запустили в апреле 2020 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, согласно которому можно было приобрести жилье в новостройках. Спустя полгода власти заявили, что программа будет работать до 1 июля 2021 года. Вскоре заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал о своем намерении бороться за дальнейшее продлении льготной ипотеки.

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