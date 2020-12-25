В России рассказали о возможном продлении льготной ипотеки

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал о возможном продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых после 1 июля 2021 года. Мера может коснуться отдельных регионов России. Об этом сообщают РИА Новости.

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Хуснуллин заявил, что в стране есть необходимость продления льготной ипотеки. По словам зампреда, варианты развития событий обсуждают с Банком России и, в частности, с его главой Эльвирой Набиуллиной. Хуснуллин пообещал определить механизм развития программы к 1 июля 2021 года. Однако на данный момент неизвестно, каких именно регионов могут коснутся изменения.

Зампред пояснил, что ситуация будет зависеть от нескольких факторов, включая уровень доступности жилья, доходы населения и пандемию коронавируса. Как отметил Хуснуллин, в этом вопросе нужно обратить внимание, что ипотека влияет «на увеличение цены в большей или меньшей степени». Так, в Москве из-за доступности льготных кредитов увеличилась стоимость квартир в новостройках.

Программу льготной ипотеки утвердили в апреле 2020 года, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Россияне могли приобрести квартиру в новостройке, однако максимальная сумма кредита была ограничена. В Москве и Санкт-Петербурге она составила 8 миллионов рублей, а в других регионах России — 3 миллиона рублей. Спустя полгода правительство приняло решение продлить работу программы до 1 июля 2020 года.

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