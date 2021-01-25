Россияне кинулись менять одну ипотеку на другую

Рекордное число россиян в 2020 году рефинансировали ипотеку. Один жилищный кредит на другой обменяли около 234 тысяч семей, говорится в материалах института развития «Дом.рф», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Общая сумма рефинансированных кредитов составила примерно 600 миллиардов рублей — это также рекордный для России объем. По мнению экспертов, граждане кинулись менять кредитные условия из-за рекордно низких ставок по всей линейке ипотечных продуктов. К концу 2020-го ставка рефинансирования сократилась до 8 процентов и ниже (для сравнения — в 2019-м она была равна 9,5-10 процентам).

В «Дом.рф» отмечают, что в среднем ипотечная ставка по уже оформленным кредитам в России достигает 10-11 процентов, то есть при рефинансировании выгода для среднестатистического заемщика составляет более 2 процентов. Так, перекредитование займа в 2,5 миллиона рублей на 18 лет позволяет сэкономить на платежах более 3 тысяч рублей в месяц. Общая переплата по кредиту при этом сокращается на 674 тысячи рублей.

Рост объемов рефинансирования положительно влияет на качество ипотечного портфеля в России, подчеркивают специалисты: чем ниже платежная нагрузка на граждан, тем меньше вероятность дефолтов по жилищным кредитам.

В декабре 2020-го стало известно, что около четверти россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают возможность формирования первоначального взноса за счет потребительского кредита. Для таких заемщиков риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза.

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