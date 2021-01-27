В Москве исчезли квартиры экономкласса

В 2020 году в «старой» Москве предложение новостроек экономкласса сошло на нет, свидетельствуют материалы сервиса поиска жилья «Синица», предоставленные «Ленте.ру». Большинство продаваемых в столице новых квартир относятся к сегменту комфорткласса.

По данным аналитиков, с начала прошлого года объем предложения в экономклассе сократился на 63 процента, его доля в декабре составила 1,3 процента — таким образом, дешевые квартиры практически исчезли из продажи. В сегментах жилья бизнес- и комфорткласса в течение 2020-го наблюдались колебания, связанные с распределением предложения между ними, но в декабре доля первого составила чуть более 42 процентов, второго — 56 процентов.

В Новой Москве доля новостроек бизнес-класса к началу 2021-го выросла до 30 процентов. Дешевых квартир экономкласса на присоединенных территориях всего 2,6 процента (минус 7 процентов за год).

На первичном рынке жилья в ближнем поясе Московской области доля проектов комфорткласса превышает 46 процентов, доля «эконома» — 53 процента. Объем предложения в сегменте бизнес-класса по-прежнему минимальный — на уровне 0,5 процента, подсчитали эксперты.

Ранее в январе была названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата — 60 тысяч рублей в месяц. По словам руководителя направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антона Красильникова, приобретение жилья в столице при таком уровне заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки.

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