В Москве воссоздадут гигантскую квартиру времен самоизоляции

Российская художница Марина Звягинцева воссоздаст в Москве гигантскую квартиру времен самоизоляции. Необычная инсталляция появится в центре творческих индустрий (ЦТИ) «Фабрика», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе выставки.

Мультимедийный проект «Запертые чувства» будет запущен 29 января. Художница превратит пространство одного из залов в большую квартиру, заполненную картинами и инсталляциями периода «коронавирусной» изоляции весны 2020 года.

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«Весной мы были ограничены в передвижениях и были вынуждены заглядывать внутрь себя. Каждый день — как День сурка. Этот проект создан для людей, которые мечтают еще раз пережить эмоции, испытанные в замкнутом пространстве во время локдауна, чтобы теперь отпустить их уже навсегда, — пояснила Звягинцева. — Квартира стала для нас сакральным местом, у нас изменилось отношение к этому замкнутому пространству — весь мир превратился в спальный район».

Посетители выставки окажутся внутри апартаментов, где вместо стен — полы, расчерченные скотчем — символом социальной дистанции прошедшего 2020-го. В центре гостиной, напротив огромной мультимедийной инсталляции, установят трехметровый стул. Проект «Упаковка эмоций» разместится в настоящем холодильнике, но вместо продуктов там будут бутылки с меланхолией, тревогой, депрессией, радостью.

В гардеробе можно будет увидеть свитшоты и футболки с высказываниями весны-2020: «Не трогайте лицо руками», «Соблюдайте дистанцию». Кровати в спальне превращены в морское побережье. По задумке автора, «Запертые чувства» — это способ очищения от пережитого стресса.

В декабре 2020-го ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева перечислила побочные эффекты самоизоляции. Первым негативным последствием она назвала остановку массовой вакцинации детей. Второй проблемой, к которой привела самоизоляция, стал рост смертности от болезней сердца. Кроме того, у некоторых во время самоизоляции начала страдать психика.

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