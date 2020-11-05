Названы главные требования к домам после пандемии

Эксперты проекта о ремонте и дизайне интерьеров Houzz назвали главные требования, которым будут соответствовать дома после пандемии коронавируса, в 2021 году. Специалисты прогнозируют увеличение популярности светлых тонов, сообщает Daily Mail.

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В список главных тенденций вошли белые кухни и многофункциональные пространства. По мнению экспертов, выбор светлых тонов в интерьере связан со стремлением людей к чистоте из-за пандемии. В качестве примера они приводят статистику количества запросов со словосочетанием «белая кухня», отмечая, что в 2020 году этот показатель значительно вырос. Как говорят эксперты, владельцы квартир и домов стали стремиться к многофункциональным интерьерам, чтобы во время самоизоляции легко трансформировать помещения в офисы. В связи с этим вырос спрос на подъемные кровати, которые можно спрятать, организовав рабочее место.

Среди требований оказались и помещения для занятий спортом, где можно будет качественно тренироваться, не посещая при этом фитнесс-клуб. В Houzz отмечают, что в 2021 году возможно появление тренажеров, которые не будут выделяться из общей концепции пространства и смогут вписаться в любой интерьер. По словам экспертов, увеличится спрос и на площадки для пикников, беседок и небольших огородов, которые можно будет оборудовать в своем дворе.

Специалисты проекта также рассказали о популярных элементах интерьера в следующем году. Они предполагают, что для ванной комнаты владельцы недвижимости будут выбирать антимикробные медные смесители, яркую мебель и плитку «зелидж» (мозаичную), украшенную богатым узором. Эксперты также прогнозируют популярность винтажных вещей, связанных с трендом экологичности и разумного потребления.

В октябре интернет-магазин Wildberries провел исследование и заметил среди россиян высокий рост спроса на товары для ремонта и благоустройства дома. Среди причин такого показателя специалисты назвали снижение ставок по ипотеке, что вызвало рост спроса на недвижимость. Что касается распределения показателей по регионам, то активнее всех начали делать ремонт москвичи, а после них в списке разместились жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

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