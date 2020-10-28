Россияне назвали главный повод для ремонта в квартирах

Почти половина — 48 процентов россиян — делают ремонты в квартирах, потому что устают от старых интерьеров. Еще по 14 процентов хотят избавиться от «бабушкиного ремонта» или обустраивают новое жилье, приобретенное без отделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

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Каждый десятый респондент заявил, что исправляет повреждения, появившиеся в результате коммунальных происшествий или из-за озорства домашних животных. Лишь два процента назвали главным поводом для ремонта желание обустроить отдельное место для удаленной работы или учебы.

Большинство граждан (52 процента) в 2020 году делали ремонт на собственные накопления. Треть ремонтировали жилье на текущий доход, 15 процентов взяли кредит. 64 процента заявили, что им пришлось экономить на ремонте, треть сократили ремонтные расходы из-за пандемии. При этом 38 процентов как раз благодаря COVID-19 и взялись за ремонт — на самоизоляции появилось больше свободного времени.

Ранее в октябре стало известно, что более двух третей россиян — 69 процентов — делают ремонт у себя дома своими руками. Только 3 процента граждан полностью поручают работы ремонтным компаниям или частным лицам. Частично привлекают сторонних лиц к выполнению ремонта 28 процентов россиян.

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