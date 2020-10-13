Россияне полюбили ремонтировать квартиры

Более двух третей россиян — 69 процентов — делают ремонт у себя дома своими руками, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Как показал проведенный магазином опрос, россияне любят сами ремонтировать квартиры — только 3 процента граждан полностью поручают работы ремонтным компаниям или частным лицам. Частично привлекают сторонних лиц к выполнению ремонта 28 процентов россиян.

В целом большинство граждан — 35 процентов — делают ремонт у себя дома один раз в пять-десять лет, 20 процентов обновляют жилье раз в три-пять лет, 17 процентов — реже одного раза в десять лет. 14 процентов признались, что облагораживают квартиры часто — раз в три года, столько же заявили, что «сделали один раз и больше не собираемся».

Ремонты в российских квартирах порой заканчиваются трагически. В минувшем сентябре в Тюмени 36-летний мужчина нанес колото-резаное ранение женщине — своей сожительнице — в пылу ссоры, разгоревшейся во время выполнения ремонтных работ. Пара клеила обои и одновременно употребляла спиртное. Пострадавшую пришлось госпитализировать. В отношении ее сожителя возбуждено уголовное дело.

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