Раскрыты главные изъяны съемных квартир в Москве

Почти четверть — 24 процента квартир на московском рынке съемного жилья сдаются без мебели. 30 процентов имеют устаревшую обстановку, 19 процентов требуют косметического ремонта, причем дисконт для таких вариантов не предусмотрен. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно раскрытым данным, еще 9 процентов сдаваемых в Москве квартир имеют серьезные повреждения, и в этом случае скидки доходят до 40 процентов. «Арендаторы жилья экономкласса сегодня менее придирчивы при выборе объектов, — отмечают эксперты. — Несмотря на значительное превышение предложения над спросом — на 32 процента — даже лоты с существенными изъянами могут быть востребованными на столичном рынке аренды, главным образом за счет снижения ставок найма».

В целом участники рынка аренды сегодня готовы к уступкам, понимая, что объединение интересов в условиях экономической нестабильности — возможность без проволочек и выгодно провести операцию найма, указывают риелторы. Взаимные претензии, по их подсчетам, затягивают срок проведения сделки на 50 процентов.

Ранее в октябре были раскрыты масштабы обвала ставок аренды жилья в Москве. Риелторы подсчитали, что за последний год (с сентября 2019-го по сентябрь 2020-го) средняя стоимость найма однокомнатных квартир в столице снизилась примерно на 6 процентов, двухкомнатных — на 7 процентов, трехкомнатных — почти на 8 процентов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться