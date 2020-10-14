Россияне бросились выращивать зелень

В период самоизоляции по коронавирусу 41 процент россиян начал выращивать дома овощи и зелень, организовав в квартирах собственные мини-огороды. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании Hotpoint.

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Как показал проведенный компанией опрос, 38 процентов граждан в период пандемии стали гораздо чаще собираться за столом с близкими — совместные обеды и ужины стали для них традицией. 46 процентов бросились готовить непривычные блюда, 34 процента респондентов начали покупать полезные продукты, 54 процента изменили свои привычки на более экологичные.

Более половины россиян также признались, что стали чаще заказывать продукты через интернет, 46 процентов соотечественников начали покупать еду в своих районах.

Изоляция сделала семьи ближе, констатировали исследователи: 40 процентов граждан во время самоизоляции готовили блюда вместе с родными, а 35 процентов пекли десерты с партнерами и детьми. Подавляющее большинство (87 процентов) намерено сохранить новые пищевые привычки и после карантина.

Ранее, в мае, были названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты. Таковыми оказались простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески. По мнению врача-диетолога Веры Шарошкиной, они помогут организму во время распространения COVID-19.

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