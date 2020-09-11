Названо допустимое количество шоколада за один присест

Роспотребнадзор назвал допустимое для взрослого человека количество шоколада, которое можно съесть за один присест. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители ведомства сообщили, что взрослый может употреблять не более 50 граммов шоколада за один раз. При этом также желательно есть продукт не более двух раз в неделю. Детям до трех лет же категорически не рекомендуется употреблять шоколад, так как он может оказаться слишком тяжелым для неподготовленного желудка. С пяти-шести лет уже можно есть шоколад дважды в неделю по 20 граммов.

В Роспотребнадзоре рассказали, что шоколад в умеренных количествах полезен, так как содержит антиоксиданты, которые замедляют старение и укрепляют иммунитет. Шоколад также повышает работоспособность и стимулирует умственную деятельность.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал идеальный продукт для похудения осенью, который россияне могут найти на своем огороде. Специалист рассказал, что в начале сентября в России начинают созревать тыквы, которые идеально подходят для того, чтобы сбросить вес. Гинзбург отметил, что тыква одновременно вкусная и обладает низкой калорийностью, что встречается довольно редко.